Da venerdì a domenica, la sesta edizione della manifestazione vedrà al Teatro Massimo un ricco programma fatto di proiezioni, lezioni, incontri con autori. In arrivo Mario Brenta, Karine de Viller, Vanessa Roghi, Claudio Cadei, Gianni Olla, Sergio Naitza, Luciano Marrocu, Raffaele Rago e Daniela Masciale. Previsti anche due matinée per le scuole e lezioni rivolte agli insegnanti Cagliari film festival entra nel vivo



CAGLIARI - Salvaguardia dell’ambiente, cambiamenti climatici, tutela del lavoro, migrazioni, diritti di chi si mette in viaggio, memorie collettive. Sono questi i temi al centro della sesta edizione del “Cagliari film festival”, rassegna di impegno civile organizzata dall’Associazione culturale “Tina Modotti”.



La manifestazione è realizzata in collaborazione con Fondazione Sardegna film commission, Sardegna Teatro, Storie in trasformazione e Fondazione di Sardegna, con il contributo della Regione autonoma della Sardegna (Legge cinema). Dopo gli appuntamenti di maggio con Uliano Lucas e Gianni Olla (durante i quali si è riflettuto sul Sessantotto) e l’anteprima dedicata agli autori sardi del 27 settembre, da venerdì 18 ottobre si entrerà nel vivo, con un ricco programma che andrà avanti fino a domenica 20.



Saranno proposti dodici film, che si intrecceranno con quattro lezioni di cinema, presentazioni con autori ed alcuni esperti di critica cinematografica e didattica dell'audiovisivo. Sono in arrivo per l'occasione, in collaborazione con la Fondazione Sardegna film commission, il regista Mario Brenta (uno dei fondatori e tra i principali animatori di Ipotesi Cinema-laboratorio cinematografico, scuola-non-scuola, ideato da Ermanno Olmi), la documentarista Karine de Villers, Vanessa Roghi (storica della cultura e della scuola italiana, che da dieci anni scrive per RaiTre documentari per la Grande storia) e Claudio Cadei (autore della colonna sonora del docu-fiction "Il raccolto"). In sala, anche Raffaele Rago e Daniela Masciale, con il documentario "Segretarie. Una vita per il cinema". Parteciperanno il critico Gianni Olla, il regista e critico cinematografico Sergio Naitza e lo storico Luciano Marrocu.