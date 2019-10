Condividi | Red 14:00 Sabato sera, nella Sala Multimediale di Casa Manno, in Via Santa Barbara 23, ad Alghero, è in programma la conferenza a cura del responsabile dell´Archivio Siotto Calvia Bruno Lombardi Pompeo Calvia: un illustre uomo di cultura



ALGHERO – Sabato 19 ottobre, alle 18, nella Sala Multimediale di Casa Manno, in Via Santa Barbara 23, ad Alghero, è in programma la conferenza “Pompeo Calvia: un illustre uomo di cultura”, a cura del responsabile dell'Archivio Siotto Calvia Bruno Lombardi. L'evento, con ingresso gratuito, è patrocinato dal locale Comitato della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'Archivio Siotto Calvia.



