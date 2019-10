Condividi | Red 11:11 Domani sera, nella Sala convegni de Lo Quarter, l´autore incontrerà il pubblico dei lettori per presentare, accompagnato da Giovanni Fancello e da Stefano Resmini, il suo ultimo romanzo “Pietro e Paolo” Libri: Marcello Fois ad Alghero



ALGHERO – Domani, giovedì 17 ottobre, si chiude ad Alghero, con un bel fuori programma, il festival “Dall’altra parte del mare”, la rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia, con la Libreria Cyrano e sostenuta dalla Regione autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Putifigari. Alle 19, nella Sala convegni de Lo Quarter, Marcello Fois incontrerà il pubblico dei lettori per presentare, accompagnato da Giovanni Fancello e da Stefano Resmini, il suo ultimo romanzo “Pietro e Paolo” (2019, Einaudi editore).



Fois torna in Sardegna, la terra da cui ci si allontana senza mai andarsene, per raccontare «una storia sull’amicizia, sulla fede e sulla fiducia». Pietro e Paolo sono «nati diversamente», anche se nello stesso anno, il 1899, e nello stesso paese, Lollove, in Barbagia. Paolo è figlio di don Pasqualino, ricco possidente, Pietro di un pastore alle sue dipendenze. Uno sa leggere e scrivere, l'altro conosce il linguaggio della natura; Pietro è forte, è il «verbo ausiliare» dell'amico, sempre pronto a sorreggere, consolare, a essere la guida nelle avventure infantili.



La guerra li porta lontano, “nel continente”, entrambi vengono imprigionati in abiti estranei ed imperfetti, ascoltano dialetti mai sentiti, scorgono orizzonti sconosciuti. L'amicizia e le promesse vengono messe alla prova: «Non lasciarmi» dice Paolo, e lo scudiero, il figlio del servo, si fa carico dell'amico più fragile e sprovveduto. Riuscirà a mantenere la promessa e il patto fatto con don Pasqualino, l'impegno di riportarlo a casa?



