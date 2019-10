Condividi | Cor 12:20 L´ex patron dell´hotel Capo Caccia di Alghero, Gianni Marocchi, patteggia a 3 anni e 10 mesi nel processo per bancarotta della prestigiosa struttura alberghiera algherese Crac Capo Caccia: terza condanna



ALGHERO - A distanza di un anno e mezzo dal primo pronunciamento del Gup, la dott.ssa Carmela Rita Serra del Tribunale di Sassari [crac dell'hotel Capo Caccia di Alghero. Si è chiuso con un patteggiamento a 3 anni e 10 mesi (nonostante il parere contrario del Pm) il complesso procedimento a carico dell'ex patron della struttura alberghiera, Gianni Marocchi.



Accusato di bancarotta in concorso, Marocchi a differenza degli altri imputati - due dei quali condannati in primo grado nel 2018 col rito abbreviato e altri due a processo col rito ordinario - aveva eccepito alcune eccezioni, fino al patteggiamento delle ultime ore. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal sostituto procuratore Porcheddu, i cinque avrebbero distratto, a vario titolo, gran parte del patrimonio mobiliare e immobiliare della Capo Caccia Resort Srl e della Roden Srl, facendolo confluire in altre società riconducibili o gestite da loro stessi.



