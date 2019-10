Condividi | Red 20:34 Da giovedì, non si hanno più notizie di Marco Sini. Dopo alcuni giorni che i familiari non riuscivano a contattarlo telefonicamente, lunedì la scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri Scomparso 62enne algherese: è allarme



ALGHERO - Da giovedì 10 ottobre, non si hanno più notizie del 62enne algherese Marco Sini. Dopo alcuni giorni che i familiari non riuscivano a contattarlo telefonicamente, lunedì 14 la scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri.



Sini è alto 178centimetri per 70chilogrammi circa. Ha gli occhi verde-grigio, è calvo, con capelli sulla nuca ed ai lati della testa. Porta una folta barba grigia incolta.



E' uscito lasciando a casa cellulare, soldi e documenti. Chi dovesse avere sue notizie, può contattare l'avvocato Maria Antonietta Piras, amministratore di sostegno di Marco Sini, telefonando al numero 333/3145588. Questa sera (mercoledì), se ne parlerà nella trasmissione televisiva di RaiTre "Chi l'ha visto?".



