Condividi | Mimmo Pirisi 10:48 L'opinione di Mimmo Pirisi Consiglieri, diamoci tutti una regolata



Le polemiche di questi giorni e i continui botta e risposta non stanno facendo fare bella figura alla politica in senso generale. Le discussioni, i confronti, le contrapposizioni invece di svolgersi nelle aule preposte si consumano oramai sui social. Questo certamente non mette nella giusta luce gli attori, i temi trattati e anche le risoluzioni, in più i termini usati fanno precipitare la nobile politica alle cionfre da bar o da festa campestre. Crediamo, e per questo mi appello al Presidente del Consiglio Lelle Salvatore affinché riporti il tutto nelle stanze della politica, cioè quelle Consiliari e faccia sì che i termini usati siano più appropriati al ruolo di consigliere e di assessore nel rispetto di tutti, nella forma più democratica e civile. Perché lo scadimento della politica, delle istituzioni e dei suoi rappresentanti passa anche per il modo di dire, di espressione e di comportamento. Se l'esempio che diamo non è quello giusto, come possiamo pensare che un cittadino possa comportarsi adeguatamente. Diamoci tutti una regolata.



*capogruppo Pd Alghero Commenti