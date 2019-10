video Condividi | S.O. 12:18 Nido, fiore all’occhiello della città



Alto standard nell´erogazione dei servizi, spazi adeguati e confortevoli, personale preparato. E´ il Nido comunale di Alghero, una struttura che rappresenta per Alghero un vero «fiore all´occhiello». Questa mattina si è svolto il sopralluogo della Commissione Quarta, alla presenza della direttrice della struttura, Giusy Marongiu. Presente anche l´assessore alle Politiche Sociali, Maria Grazia Salaris. Immagini e interviste Commenti Alto standard nell´erogazione dei servizi, spazi adeguati e confortevoli, personale preparato. E´ il Nido comunale di Alghero, una struttura che rappresenta per Alghero un vero «fiore all´occhiello». Questa mattina si è svolto il sopralluogo della Commissione Quarta, alla presenza della direttrice della struttura, Giusy Marongiu. Presente anche l´assessore alle Politiche Sociali, Maria Grazia Salaris. Immagini e interviste • Guarda e condividi il video su Alguer.tv