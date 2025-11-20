S.A. 10:48 Fondi per famiglie con minori ad Alghero Per il 2025, infatti, l’Amministrazione comunale ha stanziato 100.000 euro di risorse proprie, a cui si aggiungono 34.000 euro provenienti dal Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Domande fino al 20 novembre



ALGHERO - Il Comune di Alghero rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli minori, con una misura che mira a favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ad attività educative, ricreative, sportive e socio-educative organizzate sul territorio comunale. L’iniziativa copre le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025, e rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che investono nel tempo libero e nella crescita dei più giovani.



«Con questo provvedimento – spiega l’assessora al Benessere della Persona, delle Famiglie e della Comunità Maria Grazia Salaris – vogliamo tenere alta l’attenzione verso le famiglie con bambini e adolescenti impegnati in attività estive e sportive. Lo spirito di questo importante impegno economico è quello di diffondere sempre di più la cultura dello sport e delle attività ricreative, quali strumenti fondamentali di crescita e di socializzazione. Anche quest’anno abbiamo voluto integrare in modo significativo le risorse messe a disposizione dal Ministero della Famiglia con fondi del nostro bilancio comunale».



Per il 2025, infatti, l’Amministrazione comunale ha stanziato 100.000 euro di risorse proprie, a cui si aggiungono 34.000 euro provenienti dal Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo con SPID allo sportello telematico del Comune di Alghero, dalle ore 09:00 di lunedì 20 ottobre fino alle ore 23:59 di giovedì 20 novembre 2025.