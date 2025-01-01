Cor 18:48 Crollo delle nascite in Sardegna La Sardegna è la regione con il tasso di fecondità più basso, unica in Italia con meno di un figlio per donna. Nei primi sette mesi del 2025 l’indicatore si attesta a 0,86, nel 2024 è a 0,91



SASSARI - Secondo i dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2025, nell’Isola si registra una diminuzione del 10,1%. Peggio, di poco, ha fatto solo l’Abruzzo (-10,2%). Un calo cento volte superiore alla diminuzione del 2024 sul 2023 (era -0,1%). Nei primi sette mesi del 2025 in Sardegna sono nati 3.562 bambini, nello stesso periodo del 2024 erano 3.961: 400 in meno. La Sardegna è la regione con il tasso di fecondità più basso, unica in Italia con meno di un figlio per donna. Nei primi sette mesi del 2025 l’indicatore si attesta a 0,86, nel 2024 è a 0,91. A livello nazionale, nel periodo gennaio-luglio 2025 è a quota 1,13, nel 2024 si attestava a 1,18, nel 2023 a 1,20.