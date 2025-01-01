S.A. 13:13 Laboratori per giovani lettori a Sassari Gli appuntamenti, rivolti a bambine e bambini da 4 a 6 anni. Si parte martedì 23 nella biblioteca di piazza Tola, per poi proseguire mercoledì 24 nella biblioteca di Li Punti, e concludere giovedì 25 nella biblioteca di Caniga



SASSARI - Dopo la pausa estiva, riprendono le iniziative del sistema bibliotecario del Comune di Sassari rivolte a giovanissimi lettori. In programma dal 23 al 25 settembre, tre laboratori dal titolo “Senza parole”, dedicati ai silent book: libri illustrati in cui il racconto delle storie è affidato non alle parole ma alla magia delle immagini. Gli appuntamenti, rivolti a bambine e bambini da 4 a 6 anni, saranno un’occasione per scoprire che a volte non servono le parole per raccontare una grande storia. Si parte martedì 23 alle 16:45 nella biblioteca di piazza Tola, per poi proseguire mercoledì 24 nella biblioteca di Li Punti, in via Vittorino Era, e concludere giovedì 25 nella biblioteca di Caniga, in via Padre Luca.



Durante le attività, i piccoli partecipanti saranno invitati e guidati dalle bibliotecarie a esplorare storie senza parole, esercitando la fantasia, la capacità di osservazione e l’espressione personale. Impareranno a “leggere” figure, costruire storie personali e dare voce ai personaggi che incontrano sulle pagine. Un’esperienza che non solo stimola creatività e osservazione, ma insegna anche il valore della narrazione libera e inclusiva. Le biblioteche di Sassari custodiscono una ricca collezione di albi illustrati, considerati i libri più accessibili in assoluto, capaci di unire tutti, indipendentemente dall’età o dalla lingua.