Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaInfanzia › Laboratori per giovani lettori a Sassari
S.A. 13:13
Laboratori per giovani lettori a Sassari
Gli appuntamenti, rivolti a bambine e bambini da 4 a 6 anni. Si parte martedì 23 nella biblioteca di piazza Tola, per poi proseguire mercoledì 24 nella biblioteca di Li Punti, e concludere giovedì 25 nella biblioteca di Caniga
Laboratori per giovani lettori a Sassari

SASSARI - Dopo la pausa estiva, riprendono le iniziative del sistema bibliotecario del Comune di Sassari rivolte a giovanissimi lettori. In programma dal 23 al 25 settembre, tre laboratori dal titolo “Senza parole”, dedicati ai silent book: libri illustrati in cui il racconto delle storie è affidato non alle parole ma alla magia delle immagini. Gli appuntamenti, rivolti a bambine e bambini da 4 a 6 anni, saranno un’occasione per scoprire che a volte non servono le parole per raccontare una grande storia. Si parte martedì 23 alle 16:45 nella biblioteca di piazza Tola, per poi proseguire mercoledì 24 nella biblioteca di Li Punti, in via Vittorino Era, e concludere giovedì 25 nella biblioteca di Caniga, in via Padre Luca.

Durante le attività, i piccoli partecipanti saranno invitati e guidati dalle bibliotecarie a esplorare storie senza parole, esercitando la fantasia, la capacità di osservazione e l’espressione personale. Impareranno a “leggere” figure, costruire storie personali e dare voce ai personaggi che incontrano sulle pagine. Un’esperienza che non solo stimola creatività e osservazione, ma insegna anche il valore della narrazione libera e inclusiva. Le biblioteche di Sassari custodiscono una ricca collezione di albi illustrati, considerati i libri più accessibili in assoluto, capaci di unire tutti, indipendentemente dall’età o dalla lingua.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/9Mezzo milione per le sezioni Primavera in Sardegna
11/9Gli auguri del sindaco: Cari bambini e ragazzi
28/8Libri di fiabe per i piccoli della Pediatria
31/7Sennori adotta il regolamento per il Nido d’infanzia
26/7Contributo per i nuovi nati residenti ad Alghero
9/7Aou: Realtà virtuale per aiutare i piccoli pazienti
27/64,5 milioni per rete servizi educativi
24/4Affido familiare: verso nuove linee regionali
10/4A Sassari laboratori pasquali per giovani lettori
1/4Asilo nido, proroga iscrizioni ad Alghero
« indietro archivio infanzia »
18 settembre
«Circonvallazione, prossima la prima apertura»
18 settembre
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
18 settembre
«Mondiale Rally simbolo della Sardegna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)