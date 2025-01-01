Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteInfanzia › Partorienti in aree disagiate: contributi
Cor 21:08
Partorienti in aree disagiate: contributi
Il provvedimento aggiorna la deliberazione n. 36/48 del 9 luglio 2025, con l’obiettivo di rendere più equo il sistema di individuazione delle beneficiarie, tenendo conto delle effettive condizioni territoriali e infrastrutturali che influenzano i tempi di percorrenza verso i punti nascita
Partorienti in aree disagiate: contributi

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha approvato una modifica estensiva alle modalità di erogazione del contributo economico destinato alle partorienti residenti nelle zone del territorio regionale più lontane dai punti nascita, con particolare riguardo alle isole minori e ai Comuni caratterizzati da difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Il provvedimento aggiorna la deliberazione n. 36/48 del 9 luglio 2025, con l’obiettivo di rendere più equo il sistema di individuazione delle beneficiarie, tenendo conto delle effettive condizioni territoriali e infrastrutturali che influenzano i tempi di percorrenza verso i punti nascita.

Il tempo minimo di percorrenza dal Comune di residenza al punto nascita più vicino è stato rideterminato da 60 a 54 minuti, introducendo un margine di flessibilità del 10% per tener conto delle particolari condizioni orografiche e viarie dei territori più svantaggiati. Rimangono invariati i rimanenti requisiti d’accesso: potranno beneficiare del contributo le donne residenti da almeno 12 mesi nei Comuni individuati con decreto assessoriale e che abbiano partorito (o interrotto la gravidanza dopo il 180° giorno) in un punto nascita del Servizio Sanitario Regionale.

L’importo del contributo è confermato in 1.500 euro per ciascuna avente diritto, da intendersi come ristoro delle spese sostenute e non soggetto a rendicontazione. Per gli eventi verificatisi nel 2024, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025. L’erogazione avverrà secondo l’ordine cronologico degli eventi, nei limiti delle risorse disponibili. La misura, finanziata con un ulteriore stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2025, si inserisce in un quadro di interventi volti a contrastare il disagio legato all’isolamento geografico e a promuovere la natalità nelle aree più periferiche della Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/10Fondi per famiglie con minori ad Alghero
29/9Sennori inaugura il Nido comunale d’infanzia
18/9Laboratori per giovani lettori a Sassari
11/9Mezzo milione per le sezioni Primavera in Sardegna
11/9Gli auguri del sindaco: Cari bambini e ragazzi
28/8Libri di fiabe per i piccoli della Pediatria
31/7Sennori adotta il regolamento per il Nido d’infanzia
26/7Contributo per i nuovi nati residenti ad Alghero
9/7Aou: Realtà virtuale per aiutare i piccoli pazienti
27/64,5 milioni per rete servizi educativi
« indietro archivio infanzia »
18 ottobre
Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)