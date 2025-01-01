S.A. 18:00 Gli auguri del sindaco: Cari bambini e ragazzi L´inizio dell´anno scolastico è l´occasione per il sindaco Raimondo Cacciotto e l´assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna per formulare i migliori auguri agli studenti algheresi, con la lettera di seguito riportata



ALGHERO - L'inizio dell'anno scolastico è l'occasione per il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna per formulare i migliori auguri agli studenti algheresi, con la lettera di seguito riportata:



Care bambine, cari bambini, ragazze e ragazzi,



oggi comincia per voi un nuovo anno scolastico: per alcuni sarà il primo emozionante ingresso nel mondo della scuola, per altri la continuazione di un percorso già iniziato, fatto di amicizie, conoscenze ed esperienze che vi accompagnano nella crescita. La scuola è un luogo speciale, in cui trascorrete gran parte della vostra giornata, ma è soprattutto la casa dell’educazione, del confronto e della curiosità.

Per questo motivo, nei mesi scorsi, abbiamo visitato tutte le scuole della città. È stata l’occasione per incontrare chi ogni giorno anima quegli spazi – studenti, insegnanti e personale – e per raccogliere impressioni, segnalazioni e suggerimenti utili. Siamo stati accolti con grande entusiasmo e abbiamo respirato ovunque un’atmosfera positiva, segno del vostro impegno e della dedizione di chi vi accompagna: il lavoro quotidiano dei dirigenti scolastici, dei docenti e di tutto il personale è fondamentale per accompagnare, sostenere e valorizzare i percorsi educativi di ciascuno, e a loro va il nostro ringraziamento.

Durante i sopralluoghi, i tecnici comunali ci hanno affiancato per annotare le criticità da affrontare e gli interventi da programmare, così da poter individuare soluzioni rapide ed efficaci. L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di garantire a tutte e tutti voi ambienti scolastici sempre più sicuri, accoglienti e adeguati al percorso di crescita che meritate. A nome nostro e di tutta l’Amministrazione comunale, vi auguriamo che questo nuovo anno sia un tempo di scoperte, di amicizie sincere e di soddisfazioni personali. Abbiate sempre il coraggio di fare domande, la curiosità di cercare risposte e la determinazione di credere nei vostri sogni.

Buon anno scolastico a tutte e a tutti.