Cor 15:57 Sennori inaugura il Nido comunale d’infanzia Il taglio del nastro segna l’avvio di un percorso innovativo per Sennori e conferma l´impegno dell’Amministrazione comunale a supporto dei bambini e delle loro famiglie



SENNORI - L’intera comunità l’ha inseguito per anni. Ora Sennori ha il suo nido d’infanzia. Mercoledì 1 ottobre, alle ore 11, il sindaco, Nicola Sassu, inaugurerà il Nido comunale d’infanzia “Raggio di Sole”, realizzato in via Treves, voluto con tutte le forze dell’Amministrazione per rispondere ai bisogni delle famiglie e garantire i diritti ai più piccoli. Ad affiancare il primo cittadino nella presentazione delle attività del Nido ci saranno la responsabile del servizio e il personale educativo. Il taglio del nastro segna l’avvio di un percorso innovativo per Sennori e conferma l'impegno dell’Amministrazione comunale a supporto dei bambini e delle loro famiglie.

Il Nido comunale di via Treves è un tassello di una visione più ampia, incardinata nel sistema 0-6 a cui Sennori sta dando piena attuazione, con il CPT Coordinamento Pedagogico Territoriale e con la prossima candidatura a Polo d’infanzia.