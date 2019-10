Condividi | Red 18:26 Si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Comitato di Borgata. Conferma per la presidente uscente. Eletti il vicepresidente Fabio Canessa, il segretario Patrizia Piras ed il tesoriere Rosanna Canessa Maristella riconferma Desogos



ALGHERO - Domenica 6 ottobre, a Maristella, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Comitato di borgata. Rilevante successo personale per Tonina Desogos, che con le preferenze riportate ha più che doppiato i secondi arrivati ex equo.



Martedì, invece, si è tenuta la riunione tra gli eletti per l’assegnazione delle varie cariche indispensabili per l’attività del Comitato. Al termine delle operazioni di voto, il Comitato di borgata risulta composto, oltre che dal presidente Desogos, dal vicepresidente Fabio Canessa, dal segretario Patrizia piras e dal tesoriere Rosanna Canessa.



I consiglieri sono Mara Allegruci, Nicoletta De Vito, Graziella Enna, Raimondo Mariotti, Dolores Melone e Caterina Sorbara. Nella prossima riunione, il presidente assegnerà ai componenti i vari settori di lavoro in cui si concretizzerà l’attività del Comitato, che risulta essere il più longevo tra i Comitati di Borgata della Bonifica Storica Algherese: infatti, le prime elezioni avvennero l’11 gennaio 1987.



