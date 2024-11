S.A. 16:26 Olio Evo in festa a Maristella L’associazione EduEcoAgroMaris con la collaborazione del Comitato di borgata, propone un momento conviviale di socializzazione e ospitalità, con l’obiettivo primario di valorizzare e promuovere quella che è la principale produzione agricola della borgata: l’olio extravergine di oliva



ALGHERO - Sabato 7 dicembre 2024, nella borgata di Maristella, presso l’ex scuola materna a partire dalle ore 12,00 l’associazione EduEcoAgroMaris con la collaborazione del Comitato di borgata, propone un momento conviviale di socializzazione e ospitalità, con l’obiettivo primario di valorizzare e promuovere quella che è la principale produzione agricola della borgata: l’olio extravergine di oliva. L’evento sarà un piccolo ma significativo viaggio nei sapori antichi, semplici e genuini della tradizione gastronomica sarda. Protagonista principale l’olio EVO di Maristella in vari abbinamenti, primo fra tutti quello con le varie tipologie di pane tipico sardo al lievito madre, cotto nel forno a legna, e poi verdure di stagione, carne locale e i vini della Cantina Santa Maria la Palma.



L’evento, patrocinato dell’amministrazione comunale di Alghero, su invito dell’assessorato comunale allo Sviluppo Economico Ornella Piras, si avvarrà di varie collaborazioni: Associazione, Comitato, Gruppo cittadinanza attiva Maristella e gruppo di volontari locali. In tutti i poderi della borgata sono presenti importanti quantità di alberi di olivo di cultivar bosana, impiantanti a seguito della riforma agraria sarda. La cultivar bosana e i terreni sabbiosi e argillosi baciati dal sole e accarezzati dalla brezza marina, proveniente dal mare che li circonda, dona all’olio extravergine di oliva prodotto negli uliveti della borgata di Maristella profumo, fragranze e sapore inimitabili.