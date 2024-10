Cor 17:00 Sa Segada: Zidda confermato presidente Grande soddisfazione da parte di tutto il comitato per l’affluenza alle urne. Il Presidente a nome di tutto il comitato ringrazia tutti i votanti che si sono recati al voto ed augura un buon proseguo a tutto il comitato



ALGHERO - Si sono svolte il 20 ottobre u.s. le elezioni per il rinnovo del comitato di borgata Sa segada Tanca Farrà. Oltre 250 tra proprietari, residenti e portatori d’interesse si sono recati alle urne che sono rimaste aperte dalle 11 fino alle 17. Subito dopo la chiusura delle urne si è proceduto allo spoglio dei voti. Numeroso il nuovo comitato, che come già anticipato, è composto da 43 nomi tra storici e nuovi volti.



Al termine delle operazioni di scrutinio, il neo eletto comitato si è riunito per eleggere Presidente, Vice presidente, Segretario e Tesoriere. Per il Presidente e Vice Presidente, come annunciato si è proceduto in base alle preferenze attribuite dai votanti, mentre per segretario e tesoriere si è proceduto su proposta del Presidente. Tra i più votati il Presidente uscente Antonio Zidda con 228 preferenze, Maria Boette con 109, Antonio Erre con 104, Alessandro Puledda con 83, Efisia Piria con 72, Fabio Carboni con 67, Giovanni Pinna con 31.



La Presidenza quindi è stata confermata ad Antonio Zidda, mentre la Vice Presidenza a seguito di rinuncia da parte di Maria Boette, la quale ricoprirà l’incarico di segretaria, è andata ad Antonio Erre. La tesoreria rimane per il momento in capo al Presidente Antonio Zidda. Grande soddisfazione da parte di tutto il comitato per l’affluenza alle urne. Il Presidente a nome di tutto il comitato ringrazia tutti i votanti che si sono recati al voto ed augura un buon proseguo a tutto il comitato.