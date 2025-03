S.A. 17:00 Intreccio di palme: laboratorio a Maristella Laboratorio gratuito a Maristella, presso l’ex scuola materna, nei giorni di sabato 5 aprile e sabato 12 aprile. La palma con la trasformazione in crine e la raccolta delle olive furono sino alla prima metà del 1900 un importante fonte di reddito per gli abitanti algheresi



ALGHERO - Apprendere i rudimenti della lavorazione e dell’intreccio delle palme nel laboratorio che si terrà in borgata Maristella, presso l’ex scuola materna, nei giorni di sabato 5 aprile e sabato 12 aprile 2025, dalle ore 15,00 alle ore 16,30. La palma è una pianta sempre verde e con radici forti, le sue foglie venivano e vengono ancora oggi utilizzate per ottenere, oltre alle tradizionali composizioni da far benedire in occasione della domenica delle Palme, anche funi e cestini. La palma con la trasformazione in crine e la raccolta delle olive furono sino alla prima metà del 1900 un importante fonte di reddito per gli abitanti di Alghero.



Nelle fabbriche del crine veniva utilizzata in prevalenza la manodopera femminile mentre per la raccolta e trasporto delle palme in fabbrica si utilizzava la manodopera maschile. Nel 1949 ad Alghero iniziò la crisi del crine, a causa di ingenti quantità di crine provenienti da altri mercati.

La crisi si accentuò quando nel mercato si iniziò con la produzione di varie fibre sintetiche: tali cause portarono alla chiusura anche dell’ultimo stabilimento esistente ad Alghero che avvenne intorno al 1960. Il corso, giunto alla terza edizione, è gratuito.