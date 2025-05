Cor 15:33 Comitato Zonale Nurra: Lai riconfermata presidente Il Comitato Zonale Nurra ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 25-28. Tiziana Lai - Presidente, Pietro Bruno Bernardi, Cristina Correddu, Donatella Manunta, Francesco Marini, Noemi Cecconello, Angelo Salaris, Renzo Peretto, Arcangelo Lamon, Gabriele Bardino e Luana Correddu



ALGHERO - Il Comitato Zonale Nurra ha eletto il nuovo consiglio direttivo, per il triennio 25/28, con il rinnovo della sua assemblea come previsto dallo statuto sociale. Gli eletti sono: Tiziana Lai - Presidente, Pietro Bruno Bernardi, Cristina Correddu, Donatella Manunta, Francesco Marini, Noemi Cecconello, Angelo Salaris, Renzo Peretto, Arcangelo Lamon, Gabriele Bardino e Luana Correddu.

«Siamo molto contenti della grande partecipazione dei cittadini da tutte le borgate della bonifica Algherese e ringraziamo tutti per aver speso il proprio tempo per rinnovare lo storico comitato dell’agro di Alghero».



«Un particolare ringraziamento all’Associazione Impegno Rurale per la disponibilità dei locali e l’assistenza durante il voto e lo spoglio, Doveroso ringraziamento va al presidente del seggio Gino Correddu per la disponibilità. Come comitato andiamo avanti nel solco di quanto fatto finora con l’unico obiettivo di metterci ancora a disposizione del territorio per risolvere le annose questioni sempre aperte e con la linea maestra di collaborare con tutti per il bene comune delle borgate».



Foto d'archivio