S.A. 18:19 «Stop al senso unico al Lazzaretto» Per il Comitato di Borgata è il presidente Tonina Desogos a lamentare i disagi a cui segue l´ennesimo appello: Chiediamo, che le strade interpoderali fatte a supporto dei poderi agricoli circostanti, poco più di mono corsie, ritornino ad essere un servizio che agevoli gli operatori agricoli



ALGHERO - «Ad oggi, ci spiace ribadirlo a mezzo stampa, non sono serviti a niente i vari incontri e le interlocuzioni con gli amministratori comunali, sul problema dei sensi unici nelle strade che portano a Lazzaretto e alle Bombarde. In tali strade infatti, nonostante non esistano più le condizioni di intenso traffico estivo che giustificano, l’istituzione dei sensi unici per i soli mesi estivi, continua ad essere presente la cartellonistica, che impedisce agli operatori agricoli di recarsi nei poderi per lavorare senza dover fare il giro del globo».



Per il Comitato di Borgata è il presidente Tonina Desogos a lamentare i disagi a cui segue l'ennesimo appello: «Chiediamo, che le strade interpoderali opera della bonifica storica, fatte a supporto dei poderi agricoli circostanti, poco più di mono corsie, ritornino ad essere un servizio che agevoli gli operatori agricoli della zona agricola nella quale sono ubicate, con l’immediata rimozione della cartellonistica in argomento. Dopo una campagna elettorale nella quale la parola condivisione ha avuto tanto risalto non ci pare un fiore all’occhiello ignorare le richieste provenienti dal territorio».



E conclude: «L’ordinanza che istituiva i sensi unici estivi è scaduta dal 31/10/2024 pertanto, a meno che non ci siano state proroghe non condivise con il territorio, ci pare sia ora di togliere i cartelli che, allo stato attuale, non solo creano disaggio agli operatori agricoli che spesso con mezzi pesanti devo recarsi nei poderi, ma crea anche una situazione di pericolo nella viabilità, visto che in alcuni tratti i cartelli non ci sono più e in altri si».