Il baritono algherese, dopo aver calcato il palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone, ieri, con la Carmen di Bizet, si prepara per volare in Giappone, dove sarą nel cast de La Traviata, che la Fondazione Teatro Verdi di Trieste e la Concert Doors porteranno in Giappone in una tournče dal 25 ottobre al 10 novembre Balzani, da Alghero a Tokyo via Pordenone



ALGHERO – Alghero vola sui palcoscenici internazionali con Domenico Balzani. Ieri (venerdģ), il baritono algherese si č esibito sul palco del Teatro Verdi di Pordenone nella “Carmen” di Georges Bizet, avvio del cartellone musicale per la Stagione 2019/2002 curato dal maestro Maurizio Baglini, nel nuovo allestimento proposto dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.



La regia č di Carlo Antonio De Lucia, che ha ideato anche le scene xon Alessandra Polimeno, mentre la direzione č stata affidata a Fabrizio Maria Carminati; maestra del coro Francesca Tosi, costumi di Svetlana Kosilova, coreografie di Morena Barcon. Alla base dell’opera c’č una storia di amore, di passione e di gelosia che finisce con la morte di Carmen (interpretata dal mezzosoprano georgiano Ketevan Kemoklidze) che, dopo aver sedotto Josč (Gaston Rivero), lo abbandona per seguire Escamillo (interpretato da Balzani). Alla fine della storia Carmen e Josč si incontrano a Siviglia, ma la donna non lo vuole seguire e lui la pugnala uccidendola.



Archiviati gli applausi friulani, c'č un aereo che aspetta Balzani: non verso Alghero, nella direzione opposta, in Giappone. Qui, l'artista algherese sarą impegnato in una tournče da venerdģ 25 ottobre a domenica 10 novembre, con “La Traviata”, opera di Giuseppe Verdi portata in Asia dalla stessa Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con la Concert Doors. Balzani (che interpreterą Germont), salirą sul palco con Marina Rebeka, Desirče Rancatore, Adriana Iozzia, Blagoj Nacoski ed Alberto Gazale. Lo spettacolo partirą da Nagoya per toccare Mito (; Yokosuka, Musashino, Morioka, Matsudo, Tokyo, Takasaki, ancora Tokyo, Nerima e Niigata.



