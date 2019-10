video Condividi | Red 15:23 Ecco le impressioni del rappresenante catalano ad Alghero Gustau Navarro i Barba, del sindaco Mario Conoci, dell´ex primo cittadino Stefano Lubrano, del consigliere comunale Roberto Trova e degli sportivi Antonio Baldino e Luca Nurra rilasciate ai microfoni del Quotidiano di Alghero Ponte di solidarietà tra Alghero e la Catalogna



ALGHERO – La città tifa per la Catalogna. Questa mattina (sabato), Alghero ha dimostrato la sua vicinanza al popolo catalano con un’iniziativa del sindaco Mario Conoci, del presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore e di tutti i capigruppo consiliari.



Si sono recati nel locale ufficio della Generalitat de Catalunya, in Via Columbano, per incontrare il rappresentante del Governo catalano Gustau Navarro i Barba, al quale è stata espressa la solidarietà della cittadinanza algherese. Inoltre, è stato ribadito il sostegno al popolo catalano in questo momento di forte tensione, a conferma che la strada giudiziaria che si è perseguita in luogo della politica porta ad inasprire i conflitti, non certo a risolverli.



Insieme a loro tanti rappresentanti del mondo dell'associazionismo locale. Presente anche l'ex sindaco Stefano Lubrano, numerosi consiglieri comunali e sportivi algheresi, tutti uniti nella solidarietà ai fratelli catalani.