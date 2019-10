Condividi | Red 23:23 Oggi, sono stati diciotto gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, in località Funtana Menta ed Is Serras Fiamme a Norbello e Monastir



CAGLIARI – Oggi (sabato), sono stati diciotto gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Norbello e di Monastir, rispettivamente in località Funtana Menta ed Is Serras.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Norbello, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas di Abbasanta e di Sedilo e da una della locale Compagnia barracellare. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4ettari di pascolo alberato a sughera e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 17.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Monastir, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Fenosu e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Monastir e di Sinnai, una dei Vigili del fuoco di Cagliari, una della Compagnia barracellare di Sestu ed una dei volontari Orsa Santa Lucia Monastir. L'incendio ha percorso una superficie di circa 25ettari, coltivata ad Eucalyptus sp. e rinnovazione di Pinus sp., ricadente all'interno del cantiere Forestas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.45.