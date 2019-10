Condividi | A.S. 17:44 Anche gli istituti della Sardegna hanno partecipato alla Fiera Didacta Italia 2019, il più importante appuntamento espositivo sul mondo della scuola, svoltosi di recente a Firenze Didacta Italia 2019: c´è la Sardegna



CAGLIARI - Anche la Sardegna ha partecipato alla Fiera Didacta Italia 2019, il più importante appuntamento espositivo sul mondo della scuola, svoltosi di recente a Firenze. Nel contesto di una “vetrina globale” dove le iniziative delle Pubbliche Amministrazioni, delle singole scuole, delle aziende di settore (e non solo) sono state presentate a insegnanti, alunni e amministratori, l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha finanziato la partecipazione di alcune scuole appositamente selezionate fra quelle più attive nei programmi finanziati in questi anni.



Gli studenti e gli insegnanti hanno potuto così raccontare e illustrare le loro esperienze con l’ausilio di filmati ma anche con la diretta rappresentazione delle attività svolte. Si è trattato delle esperienze realizzate coi laboratori del programma “Tutti a Iscol@” con il quale, al fine di contrastare la dispersione scolastica e migliorare le competenze trasversali e l’inclusione scolastica degli studenti, è stato promosso un insegnamento innovativo come strumento finalizzato a rafforzare i processi di apprendimento nonché accrescere le opportunità di sviluppo di competenze specifiche.



I laboratori didattici sono stati rivolti a migliorare la qualità dell’offerta formativa di tematiche tradizionali e valorizzare il ruolo sociale della scuola, attraverso l’apertura delle Istituzioni scolastiche al sistema territoriale produttivo e formativo. In questo modo, gli studenti hanno acquisito conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili. Le scuole che hanno partecipato sono state, l’Istituto di Istruzione Superiore Bacaredda Atzeni di Cagliari-Capoterra, che ha presentato due cortometraggi realizzati dai ragazzi nell’ambito del laboratorio sul cinema, uno sull'importanza del programma dei laboratori extracurricolari, l’altro sul bullismo in una rappresentazione ironica ma molto efficace.



L'Istituto di Istruzione Superiore G.M. Angioy di Sassari, con la presentazione dei lavori realizzati con la stampante 3D, in particolare una serie di strumenti che possano aiutare nella vita quotidiana le persone con disabilità. I ragazzi si sono soffermati anche sulle modalità di utilizzo dello strumento e sull'evoluzione tecnologica dello stesso. Infine, i bambini di 9 anni dell' Istituto Comprensivo Pirri 1-2 di Cagliari che hanno illustrato, insieme all'insegnante, i risultati del laboratorio "I luoghi del segno" sull'incisione artistica, offrendo una dimostrazione delle tecniche apprese con la realizzazione dal vivo di alcune opere.