Condividi | A.S. 19:02 Domenica di fuoco nel Sassarese. L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari, prevalentemente di pascolo nudo. Sul posto due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Anela 15ha in fiamme a Pozzomaggiore



POZZOMAGGIORE - Incendio in agro del comune di Pozzomaggiore nella giornata odierna (domenica). Intervenuti per le operazioni di spegnimento due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Anela.



Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, con due squadre Forestas M. Traessu.



L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari, prevalentemente di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse pochi minuti fa, intorno alle ore 19. Commenti POZZOMAGGIORE - Incendio in agro del comune di Pozzomaggiore nella giornata odierna (domenica). Intervenuti per le operazioni di spegnimento due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Anela.Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, con due squadre Forestas M. Traessu.L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari, prevalentemente di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse pochi minuti fa, intorno alle ore 19.