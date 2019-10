Condividi | Red 7:26 L’operazione ha portato alla contestazione di sessanta illeciti amministrativi. I trasgressori dovranno pagare la sanzione amministrativa da 100 a 250euro, fissata dalla legge regionale in materia di turismo a carico di chiunque violi il divieto di campeggio libero in Sardegna Costa di Arbus: contrasto al campeggio abusivo



ARBUS - La Stazione Forestale di Guspini e la Base navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Oristano, nel periodo dal 10 al 16 ottobre, hanno rinforzato i controlli per contrastare il campeggio abusivo dei camper nella splendida costa arburese. L'operazione ha portato alla contestazione di sessanta illeciti amministrativi. I trasgressori dovranno pagare la sanzione amministrativa da 100 a 250euro, fissata dalla legge regionale in materia di turismo a carico di chiunque violi il divieto di campeggio libero in Sardegna.