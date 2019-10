video Condividi | Red 16:00 Il 62enne pittore algherese si prepara per una nuova mostra. La sua arte ed il suo stato d´animo malinconico verrà rappresentato nella sua mostra, in programma nella Torre San Giovanni, ad Alghero, da venerdì 8 novembre Pittura: nuova mostra per Carlo Ibba



ALGHERO – Il 62enne pittore algherese Carlo Ibba si prepara per una nuova mostra. La sua arte ed il suo stato d'animo malinconico verrà rappresentato nella sua mostra, in programma nella Torre San Giovanni, ad Alghero, da venerdì 8 novembre.



«Vivo ad Alghero e sono un pittore a tempo pieno. Ho frequentato l'Istituto d'arte ho iniziato negli Anni Settanta con matita e gomma, mi piacevano i chiari e scuri – dichiara Ibba - Ho avuto una brava insegnante, ma le vicissitudini mi hanno portato ad andare via da Alghero e lasciare la pittura».



«Dopo anni, ho ripreso e sto cercando di recuperare il tempo perso. La mia solitudine mi porta in mondi lontani ed anche se mi trovo in mezzo alla gente sono solo come non mai. Oggi – conclude il pittore algherese - è il mio stato d'animo e malinconico e questo cerco di rappresentare nella mia mostra, l'8 novembre, nella Torre San Giovanni, ad Alghero».



Nella foto: Carlo Ibba Commenti ALGHERO – Il 62enne pittore algherese Carlo Ibba si prepara per una nuova mostra. La sua arte ed il suo stato d'animo malinconico verrà rappresentato nella sua mostra, in programma nella Torre San Giovanni, ad Alghero, da venerdì 8 novembre.«Vivo ad Alghero e sono un pittore a tempo pieno. Ho frequentato l'Istituto d'arte ho iniziato negli Anni Settanta con matita e gomma, mi piacevano i chiari e scuri – dichiara Ibba - Ho avuto una brava insegnante, ma le vicissitudini mi hanno portato ad andare via da Alghero e lasciare la pittura».«Dopo anni, ho ripreso e sto cercando di recuperare il tempo perso. La mia solitudine mi porta in mondi lontani ed anche se mi trovo in mezzo alla gente sono solo come non mai. Oggi – conclude il pittore algherese - è il mio stato d'animo e malinconico e questo cerco di rappresentare nella mia mostra, l'8 novembre, nella Torre San Giovanni, ad Alghero».Nella foto: Carlo Ibba • Guarda e condividi il video su Alguer.tv