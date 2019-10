video Condividi | Red 22:21 Un incendio di vaste dimensioni è divampato lungo la Strada provinciale 49, che collega Alghero a Bosa. Il rogo, partito all´altezza del chilometro10, si è sviluppato su circa 250ettari di macchia mediterranea e pascolo cespugliato. A Bosa Marina sono state precauzionalmente evacuate alcune case. Le immagini Bosa in fiamme: fuoco sulla strada per Alghero



ALGHERO – Un incendio di vaste dimensioni è divampato lungo la Strada provinciale 49, che collega Alghero a Bosa. Il rogo, partito all'altezza del chilometro10, si è sviluppato su circa 250ettari di macchia mediterranea e terreno detto a “pascolo cespugliato”, alimentato dal forte vento di scirocco che si è alzato nelle ultime ore.



Pronto l'intervento della Squadra antincendio del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dei Vigili del fuoco e degli operatori di Protezione civile. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa e Sindia, che stanno facendo deviare il traffico veicolare sui due sensi di marcia, tenendo presente che il fuoco, partito dalla parte alta, spinto dal vento, in alcuni punti ha anche "attraversato la strada", iniziando a bruciare la vegetazione anche oltre la lingua d'asfalto.



Drammatico lo spettacolo che si può vedere anche da fuori Bosa, con Monte Furru in fiamme. Fuoco anche nella zona di Bosa Marina, dove alcune case sono state precauzionalmente evacuate.



ultimo aggiornamento, ore 23.27 Commenti ALGHERO – Un incendio di vaste dimensioni è divampato lungo la Strada provinciale 49, che collega Alghero a Bosa. Il rogo, partito all'altezza del chilometro10, si è sviluppato su circa 250ettari di macchia mediterranea e terreno detto a “pascolo cespugliato”, alimentato dal forte vento di scirocco che si è alzato nelle ultime ore.Pronto l'intervento della Squadra antincendio del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dei Vigili del fuoco e degli operatori di Protezione civile. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa e Sindia, che stanno facendo deviare il traffico veicolare sui due sensi di marcia, tenendo presente che il fuoco, partito dalla parte alta, spinto dal vento, in alcuni punti ha anche "attraversato la strada", iniziando a bruciare la vegetazione anche oltre la lingua d'asfalto.Drammatico lo spettacolo che si può vedere anche da fuori Bosa, con Monte Furru in fiamme. Fuoco anche nella zona di Bosa Marina, dove alcune case sono state precauzionalmente evacuate. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv