Ieri mattina, è stato sottoscritto un protocollo d'Intesa per l'attuazione di progetti, servizi, interventi ed azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale Sicurezza sociale: la Regione firma l´accordo



CAGLIARI – Ieri mattina (mercoledì), è stato sottoscritto a Villa Devoto, dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, con i rappresentanti del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna, dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna e del Centro giustizia minorile per la Sardegna, un protocollo d’Intesa per l’attuazione di progetti, servizi, interventi ed azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale. Questo sistema vedrà la partecipazione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti penali e disponibili ad impegnarsi a favore delle comunità territoriali per il raggiungimento di tali obiettivi.



Il protocollo sottoscritto avrà una validità biennale e potrà essere rinnovato. «Il programma è finalizzato a realizzare un sistema di servizi integrato tale da favorire l’incremento della sicurezza sociale, del benessere e dello sviluppo delle comunità territoriali sarde nel corso dell’esecuzione di misure e sanzioni penali, mediante gli strumenti dell’inclusione e della giustizia riparativa, in una prospettiva di welfare generativo e di Giustizia di Comunità», ha spiegato Solinas.



