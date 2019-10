Condividi | Cor 16:22 Mezzi all´opera nella mattinata odierna (mercoledì) sotto le mura di Alghero, nella zona del cosiddetto "Solaio", la spiaggia dei residenti del centro storico che ritorna finalmente in ordine Ruspa al Solaio, decoro ai Bastioni



ALGHERO - L'ultimo intervento risaliva al mese di dicembre del 2018, conseguente all'ondata di maltempo che aveva danneggiato il passaggio tra i bastioni e il molo di sopra-flutto [ LEGGI ]. Oggi la ruspa e i tecnici del settore Ambiente del Comune di Alghero sono ritornati al solaio per riportare decoro nella spiaggetta frequentata dai residenti del quartiere vecchio di Alghero.

I mezzi hanno avviato le operazioni per liberare l'area dai tanti massi trasportati nella battigia dalle mareggiate, così da riposizionarli a protezione della stessa. Un intervento richiesto dai locali frequentatori di quelle zone e che restituirà a quell'area il decoro che merita, soprattutto per il valore sociale che il luogo ha nella tradizione non solo estiva della Muralla.

Il "Solaio" è infatti frequentato storicamente dai residenti e ancora oggi rappresenta un spazio insostituibile di socializzazione. «L'intervento precede quelli che vedranno riportare decoro e pulizia anche all'area attigua dove stazionano tanti felini a cui presto verrà data una dimora pulita e ordinata e che non arrechi problemi di ordine igienico sanitario in quella zona che collega i bastioni al porto» precisano da Porta Terra.