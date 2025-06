Cor 12:22 Parco Manno, 190mila euro in arrivo Per pavimentazione e aree ludiche negli storici giardini di Alghero: La Giunta Cacciotto approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la progettazione



ALGHERO -« L’obbiettivo è migliorare l’accessibilità e la fruibilità al Parco, con il rifacimento della pavimentazione esistente dei principali percorsi pedonali e la riqualificazione delle aree ludiche con l’installazione di nuove attrezzature sia ludiche che per lo sport e con interventi volti al miglioramento della biodiversità con l’inserimento di specie autoctone in sostituzione di quelle alloctone». Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per i giardini Manno, la Giunta avvia il percorso per la realizzazione di opere all’interno dell’area verde dedicata al magistrato e politico algherese.



Per l’intervento in itinere, l’Amministrazione dispone di 190 mila euro, ( provenienti dal contributo per la “gestione e manutenzione dei parchi urbani” previsto nella Legge Regionale 21/2/2023, per la quale il Comune di Alghero ha ottenuto un finanziamento di 140 mila euro, e da risorse di bilancio pari a 50 mila euro). La progettazione esecutiva di prossima realizzazione vedrà dunque prioritaria la nuova pavimentazione dei viali con abbattimento delle barriere architettoniche a tutt’oggi presenti, la realizzazione di un percorso fitness e l’implementazione delle aree giochi.



Gli interventi serviranno ad aumentare l’inclusività del parco nonché l’interazione sociale di tutti gli alunni frequentanti gli istituti scolastici ( es. gli alunni della scuola Sacro Cuore). Previsti infine interventi nelle aree verdi attraverso la piantumazione di nuove specie che verranno direttamente fornite dal vivaio comunale. L’ultimo intervento sul parco si è concluso nel giugno 2024, con la realizzazione dell’area attrezzata con pavimentazione anti trauma, installazione di giochi e pannelli descrittivi delle aree e delle regole da rispettare.