Sentenza per Michela, strangolata a Natale dal marito ad Alghero

SASSARI - E' attesa per la giornata odierna la sentenza nel processo a carico dell'assassino di Michela Fiori, la mamma di Alghero lucidamente strangolata dal marito dal quale si voleva separare la notte prima del Natale dello scorso anno. l'assassino, reo confesso, non ha mai mostrato pentimento.



Nel corso dell'ultima udienza del 10 ottobre, a porte chiuse, il Pm Mario Leo, nella sua breve requisitoria durata circa un'ora, aveva confermato tutte le accuse senza riconoscere alcuna attenuante per l'assassino. Rivolgendosi al giudice aveva chiesto per Marcello Tilloca, 43enne algherese, la pena dell'ergastolo nonostante il giudizio con rito abbreviato.



Anche questa mattina davanti al Tribunale di Sassari picchetta la "Rete delle Donne", l'associazione di Alghero parte civile nel processo, che manifesta la solidarietà a tutte le donne vittime di femminicidio. Donne, uomini e associazioni di Alghero, Oristano e Sassari, rappresentanti di centri antiviolenza prendono parte in maniera silenziosa e composta al sit-in