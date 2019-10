Condividi | A.S. 12:04 In Via Degli Artigiani (sede del Mercato Coperto di Campagna Amica) una rappresentanza degli Agrichef e degli Agriturismo proporrà una serie di pietanze legate alla tradizione gastronomica e alle biodiversità dei territori oristanesi Festa del Mercato Contadino a Oristano



ORISTANO - Una serata all’insegna del buon cibo, della musica e di varie iniziative culturali. E’ la proposta di Coldiretti Oristano e Campagna Amica per la serata del 25 ottobre, la prima edizione della“ Festa del Mercato“, patrocinata dalla Vittoria Assicurazioni, Comune e Pro Loco di Oristano. In Via Degli Artigiani (sede del Mercato Coperto di Campagna Amica), a partire dalle ore 18, una rappresentanza degli Agrichef e degli Agriturismo proporrà una serie di pietanze legate alla tradizione gastronomica e alle biodiversità dei territori oristanesi.



Un invito a tutti i buongustai con proposte gastronomiche per tutte le fasce di età, con uno street food di qualità. Dai cannisones di Ula Tirso alle lorighittas di Morgongiori, dai formaggi arrosto alle seadas, queste alcune delle proposte degli agriturismo. Inoltre le fritture di pesce, S’Ortau di Ardauli, arrosti di carne a cura di macellai del territorio, la polenta di Arborea, le castagne, i vini della provincia e la birra artigianale di Mogoro.



Spazio anche ad alcune esposizioni dell'artigianato legato al mondo contadino. Durante l' iniziativa si terranno vari spettacoli musicali con l'esibizione anche del coro polifonico Monteferru di Seneghe. All'interno del mercato coperto verranno allestite alcune mostre: una dedicata agli antichi strumenti musicali della tradizione isolana e una mostra di quadri. L'avvio ufficiale della manifestazione alle 18 con Antonio Sanna che illustrerà una serie di foto d'epoca riguardanti la vita cittadina, le attività nei mercati e nei campi della città di Oristano, proponendo curiosità e notizie storiche.