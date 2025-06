S.A. 9:35 Piano per la Nurra al tavolo della Regione Il Centro Studi Agricoli ha presentato una bozza di proposta di legge regionale per l’indennizzo immediato dei produttori agricoli colpiti



CAMPANEDDA – Una sala gremita, una comunità unita e una proposta concreta per rispondere alla grave emergenza siccità che ha colpito la Nurra. Durante la partecipata riunione organizzata dal Centro Studi Agricoli il 3 giugno a Campanedda, agricoltori, allevatori e tecnici si sono confrontati sui danni economici provocati dal divieto di coltivazione imposto per mais, sorgo, angurie, meloni, carciofi e altre colture. “Agricoltori lasciati soli”, questo il grido unanime emerso dall’affollata e partecipata assemblea. Tuttavia, alla rabbia si è accompagnata una proposta concreta: il Centro Studi Agricoli ha presentato una bozza di proposta di legge regionale per l’indennizzo immediato dei produttori agricoli colpiti, elaborata con criteri tecnici precisi e supportata da dati reali sulle superfici non coltivate e il mancato reddito stimato.



La proposta è stata approvata all’unanimità dagli agricoltori presenti e sarà formalmente inoltrata oggi al Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, all’Assessore regionale all’Agricoltura e a tutti i componenti delle Commissioni Attività Produttive e Agricoltura del Consiglio Regionale. «Non possiamo più aspettare. Chiediamo risposte immediate» dichiarano Tore Piana e Stefano Ruggiu, a nome del Centro Studi Agricoli. Nel corso dell’incontro è stato anche lanciato il “Piano Nurra”, un documento di indirizzo strategico che propone una serie di interventi per riorganizzare la produzione agricola alla luce dei cambiamenti climatici. Il Piano prevede nuove modalità produttive, sistemi tecnologici di risparmio idrico, vasconi, pozzi e una programmazione agricola innovativa.



È stato inoltre presentato un piano di contributi al 100% per la trivellazione di nuovi pozzi e la costruzione di vasconi aziendali, riservato agli imprenditori agricoli che investono in tecnologie per il risparmio dell’acqua. Il piano e la proposta di Legge Regionale dovrà essere inviato anche alle autorità italiane e comunitarie in forma preventiva accelerata per poter indennizzare gli agricoltori entro il 30 Ottobre 2025. Come CSA ci siamo confrontati anche con l’europarlamentare Marco Falcone, componente della Commissione Bilancio UE, già interpellato dal Centro Studi Agricoli. No al “de minimis”: il CSA propone una norma straordinaria in deroga, in linea con Bruxelles e Roma, per evitare il tetto dei 50.000 euro nei prossimi ristori e condiderato troppo burocratico e limitato con allungamento dei tempi.



Infine, i rappresentanti del CSA hanno chiesto che, a partire dal 2026, il bacino del Cuga sia destinato esclusivamente all’uso agricolo, una scelta strategica per garantire risorsa idrica alle campagne della Nurra, già duramente provate. Tore Piana e Stefano Ruggiu inoltre hanno consigliato gli agricoltori della Nurra di rivolgersi al Consorzio Bonifica della Nurra per farsi rilasciare le certificazioni del divieto di coltivazione, certificazione da allegare alle domande PAC 2025 degli aiuti comunitari, che altrimenti gli agricoltori rischierebbero di perdere, e si aggiungerebbe al danno la beffa. Il Centro Studi Agricoli ha inoltre informato gli stessi agricoltori di inoltrare entro Giugno richieste al portale di Agenzia Laore e AGRICAT Nazionale per avviare iter di risarcimento danni previsti dalle Leggi Nazionali.