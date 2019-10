Condividi | Red 24 ottobre 2019 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, operante nel settore di costruzioni edili, con sede nel capoluogo regionale Cagliari: evasione da 103mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, operante nel settore di costruzioni edili, con sede nel capoluogo regionale. L’attività ispettiva è partita dall’approfondimento delle informazioni acquisite dai militari nell’ambito di un procedimento penale avviato dalla locale Procura della Repubblica.



I finanzieri, visti gli elementi raccolti ed ulteriormente sviluppati anche attraverso indagini finanziarie, avevano individuato un professionista cagliaritano che ha gestito, direttamente o indirettamente, tramite interposte persone a lui riconducibili, numerose società per soli fini personali. Le informazioni sono state poi incrociate con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo.



Dall'analisi della contabilità di una delle società, sono emerse svariate operazioni prive di valide ragioni economiche o cospicue spese riconducibili non all'attività d'impresa, ma alla sfera privata del professionista. Queste operazioni sono state pertanto disconosciute e ricondotte, in parte, a fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate all'abbattimento dei ricavi conseguiti, e, nella maggior parte dei casi, a spese di natura personale prive di qualsiasi collegamento con l'attività economica. La verifica si è conclusa con la constatazione di costi indeducibili per un ammontare complessivo pari a 103.793euro, di cui 10mila relativi all'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, ed un'evasione dell'Iva pari a 28.895euro.