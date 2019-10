Condividi | Red 19:22 Domani, a Nuoro, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale celebrerà il 174esimo anniversario dell´istituzione dell´Amministrazione forestale in Sardegna ed il Patrono dei forestali San Giovanni Gualberto 174esimo Anniversario per la Forestale



NUORO – Domani, giovedì 25 ottobre, a Nuoro, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale celebrerà il 174esimo anniversario dell'istituzione dell'Amministrazione forestale in Sardegna ed il Patrono dei forestali San Giovanni Gualberto. La Giunta regionale (con delibera del 10 ottobre 2019) ha istituzionalizzato la ricorrenza, confermandone l’utilità ed il valore come opportuna occasione di incontro e di rinsaldamento dello spirito di corpo per il personale del Corpo, impegnato nella campagna antincendi e nelle altre attività istituzionali a tutela dell'ambiente e del territorio sardo.



