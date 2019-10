Condividi | Red 8:24 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di uno studio fotografico con sede nel capoluogo regionale, che non ha dichiarato oltre 12 mila euro di ricavi derivanti dalle proprie prestazioni Fotografo evade 12mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di uno studio fotografico con sede nel capoluogo regionale, che non ha dichiarato oltre 12 mila euro di ricavi derivanti dalle proprie prestazioni. L’attività ispettiva è scattata dopo le risultanze informative acquisite nel corso del quotidiano controllo finalizzato alla regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, e dall’interrogazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi, nonché alla puntuale ricostruzione delle prestazioni rese dal fotografo. In particolare, entrando nell'esercizio commerciale, sono stati acquisiti un’agenda e diversi dati informatici dal pc aziendale attraverso i quali i militari sono riusciti a ricostruire le prestazioni professionali rese dal soggetto verificato. Il successivo riscontro con le fatture emesse e le risultanze contabili ha evidenziato che il fotografo ha effettuato prestazioni come book fotografici e servizi fotografici durante compleanni incassando i compensi senza emettere la fattura per un importo complessivo pari a 12.946euro ed evadendo conseguentemente l’Iva per 647 euro. CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di uno studio fotografico con sede nel capoluogo regionale, che non ha dichiarato oltre 12 mila euro di ricavi derivanti dalle proprie prestazioni. L’attività ispettiva è scattata dopo le risultanze informative acquisite nel corso del quotidiano controllo finalizzato alla regolare emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, e dall’interrogazione delle banche dati in uso al Corpo.L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi, nonché alla puntuale ricostruzione delle prestazioni rese dal fotografo. In particolare, entrando nell'esercizio commerciale, sono stati acquisiti un’agenda e diversi dati informatici dal pc aziendale attraverso i quali i militari sono riusciti a ricostruire le prestazioni professionali rese dal soggetto verificato. Il successivo riscontro con le fatture emesse e le risultanze contabili ha evidenziato che il fotografo ha effettuato prestazioni come book fotografici e servizi fotografici durante compleanni incassando i compensi senza emettere la fattura per un importo complessivo pari a 12.946euro ed evadendo conseguentemente l’Iva per 647 euro.