Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Sestu operante nel settore della ristorazione che, per gli anni dal 2015 al 2017, non ha dichiarato ricavi per oltre 71mila euro Ristoratore evade 71mila euro a Sestu



SESTU - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di Sestu operante nel settore della ristorazione che, per gli anni dal 2015 al 2017, non ha dichiarato ricavi per oltre 71mila euro. Le attività ispettive scaturiscono dall’analisi delle informazioni acquisite durante il quotidiano controllo economico del territorio, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla regolare emissione dello scontrino fiscale, e quelle risultanti dall’interrogazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi. La verifica ha permesso, in prima battuta, di riscontrare che la società non ha presentato, per gli anni d’imposta oggetto della verifica fiscale, le prescritte dichiarazioni dei redditi, qualificandosi come evasore totale. In assenza delle scritture contabili obbligatorie, i militari hanno proceduto alla ricostruzione induttiva del volume d’affari, avendo come punto di riferimento i dati delle fatture degli acquisti eseguiti dall’esercizio commerciale e riscontrabili alla banca dati “Spesometro” e da alcuni controlli incrociati effettuati con i fornitori.



Una volta ricostruito l'ammontare degli acquisti e tenuto conto delle rimanenze delle merci rinvenute, il volume d'affari presunto è stato determinato applicando una percentuale di redditività media normalmente applicata da soggetti economici simili per capacità reddituale operanti nella provincia. La verifica fiscale si è conclusa con la constatazione di ricavi non dichiarati per un ammontare complessivo pari a 71.467euro ed un'evasione dell'Iva pari a 40.590euro. Dall'inizio dell'anno, l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasoti totali, di far "emergere" cinquantacinque soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente ricavi per oltre 7,8milioni di euro, con una conseguente evasione dell'Iva per 2.838.000euro.