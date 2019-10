Condividi | Red 13:16 Tutto sarebbe nato da alcuni articoli sui giornali, dopo le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca, che puntava l´attenzione sulle nomine dei consulenti della Regione autonoma della Sardegna. «E´ un atto dovuto», trapela da Palazzo di Giustizia Abuso d´ufficio: Christian Solinas indagato



CAGLIARI – La Procura di Cagliari indaga il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per abuso d'ufficio. Tutto sarebbe nato da alcuni articoli sui giornali risalenti a luglio, dopo le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca, che puntava l'attenzione sulle nomine dei consulenti della Regione decise a giugno.



«E' un atto dovuto», fanno sapere intanto da Palazzo di Giustizia, con il pubblico ministero Andrea Vacca che ha aperto il fascicolo. Le cifre indicate dal consigliere pentastellato erano circa 6mila euro netti al mese, per un costo, nei cinque anni di Legislatura, che avrebbero sfiorato il milione.



Cffre prontamente smentite dal Partito sardo d'azione, che ha in Solinas il suo segretario nazionale. «Le retribuzioni sono state stabilite dalla legge, non certo dal presidente della Regione», fanno sapere dalla sede dei Quattro mori.



Nella foto: il presidente della Regione Christian Solinas