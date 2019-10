video Condividi | Cor 11:33 Non potho reposare incanta Matera



Successo per la città di Nuoro a Matera, Capitale Europea della Cultura 2020. Il canto d´amore intonato da 120 coristi di Alessandro Catte ha suscitato un´emozione fortissima. Così "Non potho reposare" incanta tutti. Le immagini