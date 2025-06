Cor 8:04 Storie in Cerchio al Manoscritto di Alghero Tutti i laboratori richiedono prenotazione e la partecipazione è a libera offerta. La conferenza è ad ingresso libero: ecco il calendario del festival in programma ad Alghero



ALGHERO - La libreria Il Manoscritto propone l'evento "Storie in Cerchio", un'iniziativa che si svolgerà dal 24 al 30 giugno 2025, composta da quattro laboratori e una conferenza dedicati alla scrittura e alla riscoperta delle tradizioni. Per ulteriori informazioni e prenotazioni via Pascoli 45, Alghero, Telefono: 338 8391068 via whatsapp o chiamare al fisso 079 4812078.



Il programma dell'evento è il seguente: Laboratorio di scrittura emotiva “Dal diario alla lettera: percorsi d'anima” con l'autrice Emma Fenu, il 24 giugno alle ore 18:30; Laboratorio di scrittura creativa “Autobiografia: narrare la propria storia”, sempre con Emma Fenu, il 26 giugno alle ore 18:30; Laboratorio “Il Piccolo Popolo: le creature magiche della natura”, aperto anche ai bambini (accompagnati dai genitori), con Daria Martinez, il 28 giugno dalle ore 10:00; Conferenza “L'importanza delle storie” con la partecipazione di Emma Fenu, Laura Abozzi, Daniela Cella, Elena Sanna e Daria Martinez, autrici, traduttrici, ricercatrici esperte di fiabe, miti e leggende, il 28 giugno alle ore 19:00; Laboratorio evolution mandala “Il Mandala Intuitivo: che archetipo sei?” con Laura Abozzi, il 30 giugno alle ore 18:30.



Tutti i laboratori richiedono prenotazione e la partecipazione è a libera offerta. La conferenza è ad ingresso libero. Gli eventi si terranno presso la libreria Il Manoscritto, situata in via Pascoli 45, Alghero. "Storie in Cerchio" fa parte degli incontri del Festival Letterario Le Vie della Dea, ideato e organizzato dalla libraia Daria Martinez, e rappresenta un'opportunità unica per esplorare la creatività e le tradizioni attraverso la scrittura e il racconto.