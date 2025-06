Cor 14:24 Paulis Medievalis, l´Abbazia torna a vivere Due giornate, il 7 e 8 giugno, che hanno trasformato il sito monastico in un luogo vivo, frequentato, condiviso, in cui la storia è tornata a farsi esperienza concreta



PLOAGHE - Conclusa con entusiasmo e grande partecipazione di pubblico la prima edizione di Paulis Medievalis, la rievocazione storica ambientata presso l’Abbazia di Nostra Signora di Paulis, nel cuore del Coros, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco A. Tavera di Ittiri. Due giornate, il 7 e 8 giugno, che hanno trasformato il sito monastico in un luogo vivo, frequentato, condiviso, in cui la storia è tornata a farsi esperienza concreta.



Uno degli elementi più significativi è stato il successo delle visite guidate immersive all’interno dell’Abbazia, che hanno registrato oltre 800 partecipanti, a cui si sommano i visitatori delle escursioni naturalistiche e archeologiche esterne, portando il totale a oltre 1.000 presenze guidate nel solo fine settimana. Nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza, le visite e le escursioni sono state organizzate in forma contingentata, con gruppi ristretti di massimo 20 persone, per garantire la tutela del sito e la qualità dell’esperienza. Proprio per questo motivo, molte richieste non hanno potuto essere accolte a causa del tutto esaurito, testimonianza concreta dell’interesse crescente verso questo luogo simbolico.



La forte partecipazione di pubblico è stata la conferma del valore e del potenziale di un evento che ha saputo coniugare rievocazione storica, spiritualità, tradizioni popolari e coinvolgimento comunitario. Turisti, vacanzieri, curiosi del territorio, appassionati di storia, di rievocazioni e amanti delle attività all’aria aperta. Un target vario, accomunato dalla curiosità dell’evento organizzato tra le rovine medievali. I partecipanti hanno apprezzato le diverse attività organizzate, le visite guidate in notturna, gli spettacoli e la musica dal vivo. Il progetto di valorizzazione dell’Abbazia di Paulis, avviato da tempo dall’Amministrazione Comunale di Ittiri, ha l’obiettivo di restituire centralità e vita a un luogo carico di significati storici e culturali, ritenuto uno dei simboli identitari più profondi della comunità locale. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio ufficiale dei lavori di recupero, già finanziati nell’ambito della Programmazione Strategica Territoriale.



Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie al lavoro straordinario di tutti i membri della Pro Loco, motore operativo e creativo della rievocazione, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ittiri, il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, la preziosa collaborazione del Comune e della Pro Loco di Uri e la partecipazione attiva di numerose associazioni di volontariato, gruppi di rievocazione storica, artisti, figuranti, artigiani, studenti e cittadini. Un sincero ringraziamento va a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione, che ha riportato l’Abbazia al centro del territorio e dell’immaginario collettivo. Paulis ha ricominciato a vivere. E questa è solo la prima pagina di una storia ancora tutta da scrivere.