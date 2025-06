S.A. 21:24 Porto Torres: presentata l’Università delle Tre Età L’UTE, a partire dal prossimo autunno, proporrà corsi continuativi che spazieranno dalla storia a tematiche legate alla scienza e alla salute, dalla letteratura all´attività motoria, passando per approfondimenti su artigianato e cultura identitaria



PORTO TORRES - Con l'obiettivo di favorire l’arricchimento culturale della città turritana attraverso incontri formativi, di incoraggiare un’istruzione permanente rivolta a giovani, adulti e anziani e di stimolare la partecipazione dinamica alla vita della comunità, nasce a Porto Torres l’Università delle Tre Età. La nuova realtà cittadina andrà ad arricchire il vasto panorama delle UTE operanti su tutto il territorio nazionale con oltre 40 sedi soltanto in Sardegna. Si tratta di associazioni di promozione sociale nate con lo scopo di creare un'offerta formativa accessibile e inclusiva che vada oltre i tradizionali percorsi scolastici e universitari.



L'avvio del percorso a Porto Torres è stato presentato questa mattina, giovedì 19 giugno, nella Sala Consiglio del Palazzo del Comune dal gruppo dirigente dell’associazione, composto da 12 volontari e presieduto da Alba Rosa Galleri, alla presenza del sindaco Massimo Mulas e dell’assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto. All'incontro hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio comunale Franco Satta e il Presidente della Commissione Risorse Educative Antonello Cabitta. L’UTE, a partire dal prossimo autunno, proporrà corsi continuativi che spazieranno dalla storia a tematiche legate alla scienza e alla salute, dalla letteratura all'attività motoria, passando per approfondimenti su artigianato e cultura identitaria. In programma anche singole iniziative e laboratori di carattere tematico.



La partecipazione è aperta a tutti, non solo agli “allievi” che possono provenire anche dai centri limitrofi ma anche a volontari che vogliano mettere a disposizione professionalità e competenze per avviare lezioni specifiche. In entrambi i casi sarà sufficiente contattare la presidente dell’associazione e versare una piccola quota associativa di 50 euro. «L’Ute di Porto Torres – ha evidenziato Alba Rosa Galleri – è nata sotto la spinta di diversi amici intenzionati a creare un solido rapporto sociale e culturale tra diverse generazioni. Ci attiveremo per includere fasce sempre più ampie della società e per coinvolgere esperti provenienti da vari ambiti disciplinari»



«L’avvio di un’iniziativa così importante – ha aggiunto il sindaco Massimo Mulas – è per noi motivo di grande orgoglio perché è espressione di un profondo senso civico che arricchisce l’intera comunità. Vogliamo esprimere un sentito apprezzamento ad Alba Rosa e a tutta l’associazione per l’entusiasmo e l’impegno con cui stanno portando avanti questo progetto che testimonia la forza di una città coesa che resiste e si evolve grazie a chi si dedica alla trasmissione di conoscenze e valori. Attualmente sono in corso tutte le necessarie interlocuzioni con diversi enti per mettere a disposizione dell’UTE gli spazi adeguati per realizzare i corsi previsti». «Quando cittadine e cittadini si attivano per dare una spinta così forte al benessere collettivo – ha concluso Gavina Muzzetto – possiamo affermare con convinzione che si tratta di un successo per l’intera città e vale da stimolo alla partecipazione attiva alla vita della comunità».