Cor 7:59 Musca e danza all’Antiquarium Turritano Concerto di Musca e Danza del Duo I Bosoni - "Bosonica": Museo Archeologico Antiquarium Turritano - Porto Torres in programma venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21 con ingresso gratuito



PORTO TORRES - Una serata all’Antiquarium all’insegna della cultura. Il fascino della storia declinata all’eleganza dell’arte. In uno scenario esclusivo, presso la suggestiva maestosità delle Antiche Terme Romane di Turris Libisonis, sul palco, una performance di danza e musica fuori dall’ordinario. Venerdì 27 giugno 2025, alle 21.00, la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e l’Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con la Compagnia ‘Senza Confini Di Pelle’, nell'ambito dell'ARIA Performing Art Festival, propone un concerto del duo, I Bosoni, dal titolo: “Bosonica”.



I Bosoni sono artisti performativo-sonori che operano nell'arte intuitiva con strumenti autoprodotti. A condurre lo spettacolo, Sem Devigus, alle percussioni e Sandro Perdìghe, alle corde. Striature è una performance di danza site-specific, a cura di Dario La Stella, che raccoglie le stratificazioni fisiche e metafisiche del luogo che la accoglie. Una danza allo stesso tempo estroversa ed introversa. Una stratificazione dell’essere, striature tra il dentro ed il fuori. Ingresso gratuito per l’evento fino ad esaurimento posti. Per seguire l’evento: 3384040237-3470561735 o scrivere all’indirizzo e-mail: senzaconfinidipelle@gmail.com.