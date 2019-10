Condividi | A.B. 19:56 Finisce a reti bianche il match disputato sul manto erboso del Vanni Sanna tra la compagine sassarese e la Turris, prime due della classifica del girone G Serie D: Latte Dolce resta in vetta



SASSARI - Finisce a reti bianche il match disputato sul manto erboso del “Vanni Sanna” tra il Sassari Latte Dolce e la Turris, prime due della classifica del girone G del campionato di serie D. Partita che ha mostrato una buona compagine giallorossa contro l'ambiziosa avversaria campana.



PRIMO TEMPO. Al 6', punizione dalla lunghissima distanza di Daniele Molino: parabola molto insidiosa e Lonoce si salva di pugno in tuffo a salvare la sua porta. Al 13', cartellino giallo ad Aliperta per fallo su Tony Gianni. A 21', Da Dalt si libera bene in area isolana: finta e calcio di poco oltre il palo più lontano. Sussulti di Turris, con Patacchiola a chiudere in corner su Sowe e Lai a bloccare a terra sul successivo colpo di testa e deviare in corner sul tentativo dalla lunga distanza di Forte. Al 43', colpo di testa di Riccio con Alessandro Lai pronto e bravo a parare a terra. Fine primo tempo, senza recupero.



SECONDO TEMPO. Dopo una manciata di secondi, Molino mette in mezzo per la testa di Gianni: ottimo impatto, ma pallone fuori bersaglio. Batti e ribatti in area Turris, ma nulla di fatto e 0-0 che non si sblocca. Aliperta manda fuori da fuori area. Dentro Paolo Palmas per Molino. Spazio anche per Gianmarco Marcangeli. Diagonale di Palmas, fuori di poco. Garofalo trova Lai sulla sua strada: nulla di fatto. Giallo a Franco. Doppia ammonizione ad Esposito per fallo su Nino Pinna. All'85', Lonoce con un grande intervento chiude la porta a Francesco Virdis. Ammonito Daniele Bianchi. L'arbitro concede 5' di recupero, ma il risultato non si sblocca.



SASSARI LATTE DOLCE – TURRIS 0-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Patacchiola, Tuccio, Bianchi, Antonelli, Gianni (29’st Marcangeli), Nuvoli, Virdis, Molino (21’st Palmas), Pinna. Allenatore Stefano Udassi.

TURRIS: Lonoce, Esposito, Aliperta, Longo, Di Nunzio, Riccio, Sowe (17’st Garofalo), Da Dalt, R.Fabiano, Forte (26’st Franco), Esempio. Allenatore Franco Fabiano.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.



