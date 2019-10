Condividi | A.B. 21:09 Le rossoblu sbancano per 1-5 il campo della Jesina nel match valido per il girone C del campionato di serie C. Le sassaresi restano in vetta alla classifica, a pari punti con il Riccione Calcio femminile: Torres vincente anche a Jesi



SASSARI - Quarta giornata e quarta vittoria in campionato (sesta stagionale contando anche la Coppa Italia) per l’a Sassari Torres, che batte 1-5 la Jesina e si conferma in vetta alla classifica del girone C del campionato di serie C di calcio femminile, sempre in coabitazione con il Riccione. Le romagnole hanno sconfitto per 0-4 la Pistoiese.



PRIMO TEMPO. Al 7′, Fontana, dopo una serie di rimpalli, si ritrova il pallone tra i piedi e con un preciso pallonetto batte Savickaitė portando in vantaggio le padrone di casa. La Torres reagisce e riequilibra la sfida dopo 11': Marenic recupera palla, supera un paio di avversarie e serve Dasara, che si ritrova a tu per tu con Picchio e la supera per l’1-1. L’inerzia del match passa nelle mani delle ragazze di mister Desole, che due minuti dopo con Marenic sfiorano il vantaggio: pallonetto dal limite dell’area, che sbatte sul palo interno. Al 36′, Marenic va ancora una volta vicina al gol con un pallonetto che si spegne di poco alto sulla traversa. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, la Jesina si fa vedere in avanti con Fontana, ma il tiro termina sul fondo. Al primo minuto di recupero, la Marenic riceve palla, supera un avversario e tira a botta sicura trovando la rete del vantaggio: si va negli spogliatoi sull'1-2 Torres.



SECONDO TEMPO. Al 67', la Jesina sfiora il pareggio con una punizione di Battistoni, ma Savickaitė in tuffo si rifugia in corner. Otto minuti dopo, ancora Torres in gol: Marenic sfrutta un assist perfetto, supera il portiere ed a porta vuota firma l’1-3. La Jesina esce definitivamente dal match e le rossoblù ne approfittano. Al minuto 81’, le sassaresi calano il poker con Ferrer che, con un tiro a giro, beffa l’estremo difensore jesino. A 4′ dalla fine, Fancellu serve Ladu, che in contropiede non sbaglia e trova la rete del definitivo 1-5. Negli ultimi minuti, esordio in campionato di Sondore e Iannetti.



JESINA-SASSARI TORRES 1-5:

JESINA: Picchio, Battistoni, Coacci, Gambini, Fontana, Scarponi, Tamburini, Modesti, Generali, Zambonelli, Durante.

SASSARI TORRES: Savickaitė, Farris, Congia (39'st Sondore), Tola, Campesi, Sotgiu, Lombardo (43'st Iannetti), Borg, Ferrer, Dasara (15'st Ladu), Marenic (32'st Fancellu). Allenatore Desole.

