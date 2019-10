Veus amigas pe Rachele: emozioni al Civico

25/10/2019 Comune ed Avis insieme per la raccolta sangue Una mattinata di sensibilizzazione e di impegno concreto per la raccolta di sangue. Il Comune di Sassari, in collaborazione con l´Avis comunale e provinciale, ha organizzato per lunedì 28 ottobre, dalle 8 alle 14, in Piazza Azuni, un appuntamento con l´autoemoteca