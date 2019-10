Condividi | Red 10:38 La scorsa settimana, si è svolto negli uffici comunali di Sant´Anna, un incontro tra una delegazione del Comitato di quartiere Fertilia-Arenosu e gli assessori comunali Antonello Peru e Giovanna Caria Fertilia: incontro Comitato-Comune



ALGHERO – La scorsa settimana, si è svolto negli uffici comunali di Sant'Anna, un incontro tra una delegazione del Comitato di quartiere Fertilia-Arenosu e gli assessori comunali Antonello Peru (tra le sue deleghe quella alle Borgate, manutenzioni e verde) e Giovanna Caria (Bilancio, demanio e patrimonio). L'incontro, giudicato in modo positivo dai componenti del Comitato, ha riguardato temi di fondamentale importanza per la borgata e tutto il territorio di competenza. Tra i punti trattati, spicca il Piano di riqualificazione di Fertilia «che, ci si augura – dichiara il presidente ad interim Luca Rondoni - a breve potrà iniziare a vedere la sua realizzazione almeno del primo comparto».



Il Comitato, oltre ad essere parte dell'organismo di controllo e garanzia istituito dalla Regione autonoma della Sardegna, ha partecipato attivamente alle conferenze di servizio che lo hanno generato ed intende rimanere riferimento anche durante la fase di realizzazione. Durante la mattinata, sono state toccate diverse questioni, relative anche «a punti sui quali il Cdq si batte da anni, quali il decoro urbano, il verde pubblico, la sistemazione di Piazza Fiume, l'illuminazione pubblica, la toponomastica all'Arenosu, la raccolta dei rifiuti, la gestione e la pulizia degli arenili, la salvaguardia delle coste e la (mancanza di) gestione delle alghe a Punta Negra, la riapertura delle passerelle del ponte. Naturalmente – insiste Rondoni - per affrontare seriamente ogni punto serviranno vari incontri, in cui non ci si limiterà ad esprimere le proprie posizioni, ma si cercherà di entrare come parte attiva nel processo di soluzione delle singole problematiche evidenziate, secondo i criteri di condivisione e partecipazione attiva».



Partecipazione continua ed attiva, già attuata positivamente da lungo tempo e che ha visto da poco la firma del Comitato di quartiere Fertilia-Arenosu al progetto "ReTraLagS-Rete transfrontaliera delle lagune, dei laghi e degli stagni, che punta a rafforzare la resilienza dei sistemi lagunari sviluppando un sistema finalizzato a sostenere la partecipazione, il dialogo e la risoluzione dei conflitti, nonché a rendere più efficace l'azione condivisa della Pubblica amministrazione. Il Comitato si sta impegnando al massimo per poter essere valida e rappresentativa controparte per tutte le questioni da affrontare con l'Amministrazione comunale e poter ottenere risultati, positivi e condivisi, per la cittadinanza e le attività commerciali presenti.