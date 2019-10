Condividi | Red 14:06 Saluti negli uffici comunali di Porta Terra dal sindaco Mario Conoci al comandante della locale Compagnia, il capitano Daniele Girgenti. Al suo posto, arriva in Riviera del corallo il capitano Pietro Barrel, proveniente dal Comando di Reggio Calabria Carabinieri: cambio della guardia ad Alghero



ALGHERO - Saluti negli uffici comunali di Porta Terra dal sindaco Mario Conoci al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alghero, il capitano Daniele Girgenti, che lascia l’incarico assunto nell’ottobre 2015 per la nuova destinazione, al comando della Compagnia di Foggia. Al suo posto, arriva in Riviera del corallo il capitano Pietro Barrel, proveniente dal Comando di Reggio Calabria.



Il primo cittadino ha ringraziato Girgenti per il lavoro svolto in città e per la collaborazione attuata con l’Amministrazione comunale sui temi della sicurezza e della promozione della legalità. Temi che saranno al centro dell’attenzione, in continuità, anche con il nuovo comandante Barrel, che si appresta ad iniziare il suo mandato con il benvenuto dell’Amministrazione.



Nella foto. Pietro Barrel, Mario Conoci e Daniele Girgenti Commenti ALGHERO - Saluti negli uffici comunali di Porta Terra dal sindaco Mario Conoci al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alghero, il capitano Daniele Girgenti, che lascia l’incarico assunto nell’ottobre 2015 per la nuova destinazione, al comando della Compagnia di Foggia. Al suo posto, arriva in Riviera del corallo il capitano Pietro Barrel, proveniente dal Comando di Reggio Calabria.Il primo cittadino ha ringraziato Girgenti per il lavoro svolto in città e per la collaborazione attuata con l’Amministrazione comunale sui temi della sicurezza e della promozione della legalità. Temi che saranno al centro dell’attenzione, in continuità, anche con il nuovo comandante Barrel, che si appresta ad iniziare il suo mandato con il benvenuto dell’Amministrazione.Nella foto. Pietro Barrel, Mario Conoci e Daniele Girgenti