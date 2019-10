Condividi | Cor 16:15 Decolla la prima vera novità della winter 2019-2020 della Sogeaal. Riparte dopo tre anni di stop il collegamento Ryanair tra la città di Alghero e la Catalogna. Tre i voli settimanali durante l´inverno Alghero-Girona, bentornata Ryanair



ALGHERO - E' atterrato con circa 20 minuti di anticipo questa mattina (martedì) il volo FR07038 marchiato Ryanair in servizio da Girona (Barcellona) ad Alghero. Aeromobile poi ripartito alle 13.25 dal Riviera del corallo alla volta della Costa Brava.



Dopo più di tre anni di pausa forzata, gli irlandesi ritornano a unire due territori molto vicini - la Catalogna e Alghero - non solo dalla lingua. Il volo sarà operato tre volte alla settimana per tutto il periodo invernale, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.



