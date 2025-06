Cor 12:05 Risarcimenti per l´Alghero Napoli Ryanair Riconosciuti i diritti dei passeggeri al risarcimento di 250 euro sul volo Alghero Napoli dello scorso 13 aprile 2023, atterrato con un ritardo superiore alle 4 ore rispetto all´orario previsto



ALGHERO - Italia Rimborso, realtà leader nel settore dei diritti dei passeggeri aerei, ottiene due importanti successi giudiziari presso il Giudice di Pace di Sassari nei confronti della compagnia aerea Ryanair. Le sentenze riguardano il volo FR1661 Alghero–Napoli del 13 aprile 2023, atterrato con un ritardo superiore alle 4 ore rispetto all'orario previsto.



In entrambi i casi, il giudice ha accolto integralmente le domande presentate da Italia Rimborso, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro ai sensi del Regolamento Europeo CE 261/2004. Le pronunce ribadiscono con fermezza l’illegittimità della clausola contrattuale di Ryanair che vincola il passeggero alla previa attivazione di una procedura di reclamo interno prima di agire in giudizio. Tale clausola, definita "vessatoria" dai giudici, è stata dichiarata nulla in quanto in contrasto con i principi del Codice del Consumo e con l’art. 24 della Costituzione che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.



«Queste due sentenze rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno di Italia Rimborso a tutela dei viaggiatori – dichiarano dalla claim company –. Ancora una volta i tribunali italiani affermano che il diritto alla compensazione pecuniaria è pienamente esigibile, e che nessuna compagnia può ostacolare l’accesso alla giustizia con clausole contrattuali arbitrarie». Italia Rimborso invita tutti i passeggeri che abbiano subito ritardi prolungati, cancellazioni o negato imbarco a contattare il proprio servizio clienti per valutare gratuitamente il diritto a un risarcimento.